ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

АБХАЗИЯ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ НА ДЕЛОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ИРАНА

Новости Среда, 22 октября 2025 16:40
АБХАЗИЯ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ НА ДЕЛОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ИРАНА

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. 20-21 октября 2025 года в Тегеране проходило 22-е заседание Международного Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий». Этот форум стал историческим для Абхазии: впервые делегация республики приняла участие в таком мероприятии на территории Исламской Республики Иран, открыв новую страницу в двусторонних отношениях.

Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в составе члена Правления ТПП Адгура Лушба и начальника Управления внешних связей и инвестиций Наалы Басария провела интенсивные переговоры с руководством Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства Тегерана и совместной Ирано-российской торговой палаты, в ходе которых обсуждались конкретные пути развития торгово-экономического сотрудничества.

Представители Абхазии подробно рассказали о текущем состоянии и перспективах товарооборота с Ираном, обозначив ключевые экспортные и импортные позиции. Особый акцент был сделан на выгодном географическом положении республики, которое открывает широкие возможности для развития торговых отношений между двумя странами.

Внимание в переговорах было уделено и вопросам логистики, и организации поставок. Иранская сторона проявила значительный интерес к налаживанию партнерских отношений и предложила сотрудничество по широкому спектру экспортных позиций, что создает прочную основу для будущего роста товарооборота между двумя странами.

В рамках форума абхазская делегация провела серию продуктивных встреч с иранскими предпринимателями различных отраслей экономики, а также с представителями Российско-иранского делового совета. Параллельно были организованы встречи с российскими коллегами, включая представителей Торгово-промышленной палаты РФ, Астраханской ТПП, Адыгеи, а также с Торговым представительством России в Иране и Федеральной таможенной службы РФ.

Знаковым событием стало выступление члена Правления ТПП Адгура Лушба на ключевой сессии по инвестициям и банковскому делу. В своем докладе он не только представил инвестиционный потенциал Абхазии, но и провел глубокий исторический экскурс, подчеркнув многовековые традиции государственности республики. Особый акцент был сделан на выгодном экономико-географическом положении страны и благоприятных условиях для ведения бизнеса, созданных для иностранных инвесторов.

565500436_1361024198708858_7850013449288041044_n.jpg

В рамках встреч обсуждалась организация бизнес-миссии в Абхазию, при посредничестве Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства Тегерана и совместной Ирано-российской торговой палаты.

Форум завершился принятием итоговой декларации 22-го заседания Международного Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий». Важно отметить, что Абхазия получила официальное приглашение на это заключительное мероприятие, где присутствовали члены Кабинета министров Ирана, включая заместителей министров экономики, промышленности, таможни и торговли.

Первый визит делегации Абхазии в Иран на мероприятие такого уровня заложил прочный фундамент для развития многолетнего и взаимовыгодного экономического партнерства. Активное взаимодействие как с иранскими партнерами – Палатой торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства Тегерана и совместной Ирано-российской торговой палатой, так и с российскими коллегами, открывает перед абхазскими предпринимателями новые перспективы для выхода на один из самых динамично развивающихся рынков региона.

