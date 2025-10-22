АНАС КИШМАРИЯ: ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАРУШАЕТ ПРАВА АБОНЕНТОВ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Уполномоченный Республики Абхазия по правам человека Анас Кишмария направила обращение в адрес премьер-министра, в котором указывает на то, что Договор публичной оферты на поставку электроэнергии для бытовых нужд, опубликованный РУП «Черноморэнерго», нарушает права потребителей (абонентов).

В своем обращении Анас Кишмария отмечает, что положения указанного договора «…лишают абонентов прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключают или ограничивают ответственность РУП «Черноморэнерго» за перебои в поставке электроэнергии, за не соответствующее стандартам качество поставляемой электроэнергии, а также за причиняемый, в связи с этим вред имуществу потребителей».

Омбудсмен также отметила, что данный договор ставит абонентов перед выбором: согласиться на его условия или остаться без электричества.

Подобный выбор фактически заставляет абонентов заключить договор на предложенных РУП «Черноморэнерго» несправедливых условиях. Такие действия, по мнению Уполномоченной, являются недобросовестным использованием РУП своего доминирующего (монопольного) положения на рынке электроэнергии.