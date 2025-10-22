 

июня 24 2024

АБХАЗИЯ И РОССИЯ УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

Среда, 22 октября 2025 17:10
АБХАЗИЯ И РОССИЯ УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. В Аппарате детского омбудсмена России прошла рабочая встреча уполномоченных по правам ребенка Абхазии и России. Со стороны Абхазии в ней участвовала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия, со стороны России -Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Основной темой стала реализация действующего меморандума о сотрудничестве.

В фокусе обсуждения были системные вопросы детства в Абхазии:

Развитие детской психиатрической службы;

Недостаточная оснащенность медучреждений оборудованием;

Защита детей от киберугроз.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность укреплять взаимодействие в сфере защиты прав детей.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 22 октября 2025 17:12

