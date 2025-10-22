АБХАЗИЯ И РОССИЯ УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. В Аппарате детского омбудсмена России прошла рабочая встреча уполномоченных по правам ребенка Абхазии и России. Со стороны Абхазии в ней участвовала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия, со стороны России -Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.