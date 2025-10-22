АБХАЗИЯ И РОССИЯ УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. В Аппарате детского омбудсмена России прошла рабочая встреча уполномоченных по правам ребенка Абхазии и России. Со стороны Абхазии в ней участвовала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия, со стороны России -Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Основной темой стала реализация действующего меморандума о сотрудничестве.
В фокусе обсуждения были системные вопросы детства в Абхазии:
Развитие детской психиатрической службы;
Недостаточная оснащенность медучреждений оборудованием;
Защита детей от киберугроз.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность укреплять взаимодействие в сфере защиты прав детей.
