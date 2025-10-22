АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРОДОЛЖАЕТ ИНСПЕКЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ ПОСТРОЕК
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Главный архитектор города Бислан Багателия совместно с сотрудниками прокуратуры и начальниками управ микрорайонов столицы выехали на плановые мероприятия по обнаружению незаконных построек.
«По поручению мэра Тимура Агрба, мы проводим еженедельный мониторинг. В городе множество незаконных построек. Где-то уже возведено несколько этажей, где-то строительство находится на стадии заливки фундамента. Выезжаем на места строительства, вызываем собственников, выдаём предписания, составляем протокол. Подобные проверки мы проводим еженедельно», – констатировал Бислан Багателия.
