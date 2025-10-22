ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Делегация Министерства здравоохранения Абхазии участвует в IV Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение», который проходит 22–23 октября в Москве. В составе делегации министр Эдуард Бутба, и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва и врач-рентгенолог Гудаутской ЦРБ Сария Лакоба.
В конгрессе также принимают участие: министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства России Оксана Лут, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. ак. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов, первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева, руководитель Федеральной службы «Росздравнадзор» Алла Самойлова, директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Ольга Кобякова и др.
Программа IV Конгресса включает ключевые вопросы управления качеством медицинской помощи, реализации федеральных проектов, обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения, развития человеческого капитала отрасли, управления инфраструктурой и ресурсным обеспечением, цифровой трансформации, формирования здоровьесберегающей среды, популяризации здорового питания.
Эдуард Бутба участвует в мероприятиях по приглашению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
