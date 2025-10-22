ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Делегация Министерства здравоохранения Абхазии участвует в IV Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение», который проходит 22–23 октября в Москве. В составе делегации министр Эдуард Бутба, и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва и врач-рентгенолог Гудаутской ЦРБ Сария Лакоба.