ОТ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ДО УСАДЬБЫ ДОСТОЕВСКОГО...

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Инфор м. 100 молодых людей из Республики Абхазии посетили Москву и ее окрестности в рамках познавательной поездки «Кремлевские выходные» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Участники побывали в столице России, а также в близлежащих городах. Там они познакомились с творчеством русских писателей, особенностями национальной кухни, увидели памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.

«Больше, чем путешествие» продолжает развивать международное сотрудничество с Абхазией в сфере молодёжной политики и общественно полезного туризма. В октябре молодые активисты республики отправились в увлекательный 5-дневный тур «Кремлевские выходные» по Москве, Коломне, Зарайску и Серпухову. Маршрут был разработан по стандарту программы и включал в себя не только туристическую, но и образовательную, а также полезную компоненты. Помимо увлекательных экскурсий, молодые люди приняли участие в познавательных лекциях и мастер-классах в музеях, а также почтили память героев Великой Отечественной войны и узнали, как внести свой вклад в пополнение всенародного депозитария в Музее Победы.

«Мы продолжаем последовательную работу по укреплению партнерства с Республикой Абхазия. Летом мы уже принимали активных ребят из Абхазии на гостеприимной Ростовской земле, где они отметили День молодёжи. На этот раз 100 подростков и молодых людей познакомились с Центральной Россией. Мы постарались, чтобы во время путешествия по этому маршруту наши гости погрузились в великую историю России, прониклись ее самобытной культурой и больше узнали о традициях, ценностях и тех возможностях, которые сегодня открыты в нашей стране для молодёжи. Уверены, что многие из ребят еще не раз захотят посетить Россию и открыть для себя новые города. Будем особенно рады, если своими впечатлениями участники тура поделятся в рамках конкурса «Больше, чем отзыв», ведь это прекрасный шанс вдохновить на путешествия других», – говорит Олеся Тетерина, генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие».

В столице России молодёжь Абхазии ждала обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы. Участники увидели Красную площадь, собор Василия Блаженного и Московский Кремль. Помимо этого, ребята побывали в Музее Победы, где познакомились с крупнейшим цифровым архивом с историями о героях Великой Отечественной войны. Они узнали, как стать частью всенародного проекта «Лица Победы» и загрузить историю своего предка в депозитарий музея. Один из дней тура «Кремлевские выходные» гости из Республики Абхазия провели в усадьбе Измайлово, а вечером для них прошла прогулка по столице.

В подмосковном Серпухове молодые люди побывали в местном историко-художественном музее и на Соборной горе, а также отдали дань памяти советским воинам, сражавшимся за Победу в годы Великой Отечественной войны. В Зарайске молодёжь Абхазии узнала о жизни и творчестве Федора Достоевского во время экскурсии в музее-усадьбе «Даровое»: в этом месте знаменитый писатель провел свое детство. В Коломне гости города увидели каменный кремль XVI века, а еще им раскрыли секреты изготовления сладостей по старинным рецептам во время мастер-класса в музейной кондитерской лавке.

В Государственном комитете Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту убеждены: такие поездки будут способствовать поощрению и развитию талантливой молодёжи, а также укреплению двусторонних контактов в сфере молодёжной политики.

«Сотрудничество с программой «Больше, чем путешествие» – это замечательная возможность укрепить межнациональный диалог, проявить уважение к культуре и традициям, а также бережно относиться к истории. Мы уверены, что такие поездки не только оставят у наших ребят яркие воспоминания, но и вдохновят их на новые идеи для развития молодёжного сообщества и дальнейшего укрепления международных связей», – отмечает вице-премьер, и.о. председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорта Тарас Хагба.

Своими впечатлениями о путешествии по Москве и Московской области поделилась Рабия Ахуба. Девушка учится в Абхазском государственном университете – она будущий экономист, а еще активно занимается волонтерской деятельностью. Ранее Рабия уже бывала в России на молодёжных форумах «Территория смыслов» и «Ладога».

«В Москве наибольшее впечатление на меня произвели Музей Победы и усадьба Измайлово. Очень понравилась Коломна с ее неповторимой архитектурой, хранящей историю древнего города. Здесь я ощущала себя как дома. С удовольствием вернулась бы в этот город, чтобы пожить в нем пару месяцев и лучше с ним познакомиться. Спасибо организаторам за возможность погрузиться в культуру России, посетить интересные места и узнать много нового», – рассказывает Рабия Ахуба.

19-летний Аслан Тарба прожил в Санкт-Петербурге 14 лет. Сейчас он учится на юриста в Абхазском государственном университете. Молодой человек старается приезжать в Россию каждый год. Во время этого путешествия больше всего ему запомнились дни, проведенные в Зарайске и Коломне.

«Я всегда знал, что у России очень богатая культура, а в этой поездке лишний раз в этом убедился. Больше всего понравился Зарайский кремль с собором. В кремле ощущается какая-то боевая атмосфера. Необычно, что люди продумали так детально оборону своего города еще в те давние времена. Собор был очень красив изнутри. Мне также очень понравился город Коломна, который имеет интересную архитектуру, замечательный кремль, комплекс храмов и монастырей; запомнились и необычные разводные мосты. Я благодарен всем организаторам, которые подарили мне эти незабываемые эмоции, и экскурсоводам за интересные и увлекательные экскурсии», – делится впечатлениями Аслан Тарба.

Напомним, что в июле этого года прошла встреча представителей сферы молодёжной политики России и Республики Абхазия. На ней обсудили перспективы совместного сотрудничества. Также программа «Больше, чем путешествие» поделилась своими практиками в области использования полезных путешествий как инструмента воспитания детей и молодёжи, возрождения системы походного туризма, организации молодёжных мероприятий. Кроме того, были представлены продукты для самостоятельных путешествий.