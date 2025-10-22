ОЧАМЧЫРСКИЕ БОКСЕРЫ – ПРИЗЕРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДОМБАЕ
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Очамчырские боксеры – призеры межрегиональных соревнований в Домбае, посвященных памяти заслуженного тренера России и заслуженного работника физической культуры Карачаево-Черкесской Республики Александра Давидова.
Команда из города Очамчыра стала единственным представителем Республики Абхазия на этих соревнованиях. Во время торжественной церемонии открытия наши спортсмены с гордостью вышли под государственным флагом.
Юные боксеры показали высокий уровень подготовки и волю к победе.
Давид Кантария занял первое место, Баграт Шамба – второе, Алан Тания – третье.
Тренерский штаб выражает благодарность главе Администрации Очамчырского района Алхасу Кация и бывшему депутату Очамчырского района Иналу Тарба и директору детско-юношеской спортивной школы Баталу Тарба, за оказанную финансовую помощь в организации поездки.
