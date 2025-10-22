 

ОЧАМЧЫРСКИЕ БОКСЕРЫ – ПРИЗЕРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДОМБАЕ

Новости Среда, 22 октября 2025
ОЧАМЧЫРСКИЕ БОКСЕРЫ – ПРИЗЕРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДОМБАЕ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Очамчырские боксеры – призеры межрегиональных соревнований в Домбае, посвященных памяти заслуженного тренера России и заслуженного работника физической культуры Карачаево-Черкесской Республики Александра Давидова.

Команда из города Очамчыра стала единственным представителем Республики Абхазия на этих соревнованиях. Во время торжественной церемонии открытия наши спортсмены с гордостью вышли под государственным флагом.

Юные боксеры показали высокий уровень подготовки и волю к победе.

Давид Кантария занял первое место, Баграт Шамба – второе, Алан Тания – третье.

Тренерский штаб выражает благодарность главе Администрации Очамчырского района Алхасу Кация и бывшему депутату Очамчырского района Иналу Тарба и директору детско-юношеской спортивной школы Баталу Тарба, за оказанную финансовую помощь в организации поездки.

