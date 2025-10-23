СУХУМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ ДОМ-МУЗЕЙ БАГРАТА ШИНКУБА

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В рамках Недели абхазского языка учащиеся 8-го класса сухумской школы №6 побывали на экскурсии в Доме-музее известного абхазского поэта и писателя Баграта Шинкуба. Мероприятие состоялось в его родном селе Члоу в рамках республиканской Недели абхазского языка.

Школьникам показали личные вещи, документы, фотографии и подарки автора знаменитого романа «Последний из ушедших». Экскурсию для них провела замдиректора музея Марина Джопуа.

После знакомства с экспозицией во дворе дома, под исполинским платаном, где любил отдыхать Шинкуба, дети устроили небольшой творческий вечер: читали стихи поэта, пели песни на абхазском языке и танцевали национальные танцы.

Как отметила учительница абхазского языка Ада Гергия, среди учащихся были дети разных национальностей, и для многих поездка стала увлекательным и познавательным знакомством с абхазской культурой и бытом.