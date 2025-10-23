ГЛАВА СОВБЕЗА АБХАЗИИ: ЕСЛИ ГРУЗИЯ СНОВА НАПАДЕТ, ОНА ЛИШИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. Если Грузия решится вновь напасть на Абхазию, она рискует лишиться своей государственности, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа.
Он отметил, что Абхазия и Россия союзники, а значит, военного решения конфликта быть не может. При этом, по словам Лолуа, на данный момент признаков угрозы применения военной силы со стороны Грузии не наблюдается.
«Насколько мы понимаем, правительство Грузии проводит взвешенную политику, и их заявления соответствуют реальным действиям и подходам. В частности, речь идет о заявлениях, что они не собираются нападать на Абхазию», – сказал Лолуа в эфире радио «Sputnik Абхазия».
Лолуа также отметил, что Грузии давно пора подписать соглашение о неприменении силы.
