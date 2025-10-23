 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА СОВБЕЗА АБХАЗИИ: ЕСЛИ ГРУЗИЯ СНОВА НАПАДЕТ, ОНА ЛИШИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Новости Четверг, 23 октября 2025 17:30
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА СОВБЕЗА АБХАЗИИ: ЕСЛИ ГРУЗИЯ СНОВА НАПАДЕТ, ОНА ЛИШИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. Если Грузия решится вновь напасть на Абхазию, она рискует лишиться своей государственности, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа.

Он отметил, что Абхазия и Россия союзники, а значит, военного решения конфликта быть не может. При этом, по словам Лолуа, на данный момент признаков угрозы применения военной силы со стороны Грузии не наблюдается.

«Насколько мы понимаем, правительство Грузии проводит взвешенную политику, и их заявления соответствуют реальным действиям и подходам. В частности, речь идет о заявлениях, что они не собираются нападать на Абхазию», – сказал Лолуа в эфире радио «Sputnik Абхазия».

Лолуа также отметил, что Грузии давно пора подписать соглашение о неприменении силы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 23 октября 2025 17:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ ДОМ-МУЗЕЙ БАГРАТА ШИНКУБА ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В XII КОНФЕРЕНЦИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.