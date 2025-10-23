ГЛАВА СОВБЕЗА АБХАЗИИ: ЕСЛИ ГРУЗИЯ СНОВА НАПАДЕТ, ОНА ЛИШИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Он отметил, что Абхазия и Россия союзники, а значит, военного решения конфликта быть не может. При этом, по словам Лолуа, на данный момент признаков угрозы применения военной силы со стороны Грузии не наблюдается.

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Если Грузия решится вновь напасть на Абхазию, она рискует лишиться своей государственности, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа.

«Насколько мы понимаем, правительство Грузии проводит взвешенную политику, и их заявления соответствуют реальным действиям и подходам. В частности, речь идет о заявлениях, что они не собираются нападать на Абхазию», – сказал Лолуа в эфире радио «Sputnik Абхазия».

Лолуа также отметил, что Грузии давно пора подписать соглашение о неприменении силы.