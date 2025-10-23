 

июня 24 2024

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Четверг, 23 октября 2025 17:38
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба, представители Контрольной палаты и Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с повесткой дня заседания был обсужден проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия, который направлен на совершенствование положений законодательных актов Республики Абхазия, устанавливающих ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства. По итогам обсуждения, в результате голосования Комитет не рекомендовал Парламенту принять в первом чтении данный законопроект.

Затем был рассмотрен законопроект «О внесении изменения в статью 34 Закона Республики Абхазия «О Контрольной палате Республики Абхазия», в котором говорится, что Контрольная палата регулярно предоставляет информацию о своей деятельности средствам массовой информации, в том числе посредством использования эфирного времени на каналах государственного телевидения и радиовещания продолжительностью не менее одного часа один раз в месяц». По итогам голосования законопроект не получил одобрение Комитета.

В рамках заседания депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 43 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях», который разработан с целью усиления административной ответственности за совершение административных правонарушений в области охраны труда и здоровья населения и связан с реализацией Закон Республики Абхазия «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Члены Комитета приняли решения рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект во втором чтении.

Также участники заседания обсудили проект конституционного закона «О внесении изменений в Конституционный Закон Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».

По мнению его авторов, необходимость внесения изменений в данный Конституционный закон обусловлена тем, что в действующей редакции Закона не прописан такой важный критерий для избрания кандидата в депутаты, как наличие стажа работы.

«Представляется целесообразным установить настоящее требование для кандидатов в депутаты, избираемых в главный законодательный орган страны и призванных заниматься законотворческой деятельностью. Проект закона предусматривает наличие стажа работы не менее пяти лет», – говорится в пояснительной записке.

