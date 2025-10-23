ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»
Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло рабочее заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба, министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения и представители Абхазского государственного университета.
Обсуждался проекта закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия», который разработан в целях восполнения законодательного пробела в вопросах регулирования развития малого и среднего предпринимательства.
В ходе дискуссии были высказаны предложения и замечания, направленные на доработку проекта закона с целью формирования комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в республике.
