ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Новости Четверг, 23 октября 2025 17:42
ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло рабочее заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба, министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения и представители Абхазского государственного университета.

Обсуждался проекта закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия», который разработан в целях восполнения законодательного пробела в вопросах регулирования развития малого и среднего предпринимательства.

В ходе дискуссии были высказаны предложения и замечания, направленные на доработку проекта закона с целью формирования комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в республике.

Последнее от Super User

