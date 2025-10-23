ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял делегацию из Республики Абхазия во главе с вице-премьером Вараздатом Миносяном. Визит проходит в рамках Всероссийского форума гостеприимства. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовании, туризме, культуре и спорте, сообщает Управление пресс-службы губернатора и Правительства Красноярского края.

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края: «Президент России поставил перед нами задачу развивать туризм как одну из ключевых отраслей экономики региона в центре России. Мы активно над этим работаем: подготовили специальную региональную программу и привлекаем федеральные ресурсы, чтобы создать комфортные условия для путешественников. Уверен, что вы сможете увидеть наши природные красоты, ощутить на себе сибирское гостеприимство. Вместе мы определим совместные проекты, которые увеличат турпоток красноярцев на берега Чёрного моря, а жителей Абхазии – в самый центр России».

Вараздат Миносян, вице-премьер Республики Абхазия: «Для развития туризма нужно повышать сервис, создавать комфорт для гостей. Мы будем рады видеть больше жителей Красноярского края у себя в республике. Надеюсь, наша встреча поспособствует укреплению межгосударственных отношений».

Это первый официальный визит официальной делегации Абхазии в Красноярский край. Он совпал с проведением в столице региона Всероссийского форума гостеприимства, на который приехали больше 1000 экспертов в сфере туризма и сервиса.

Вараздат Миносян отметил, что участие абхазской делегации в форуме позволит повысить уровень сервиса в республике.

Михаил Котюков пригласил гостей присоединиться к культурным, спортивным и молодёжным проектам на территории края.

Глава региона также напомнил, что за прошлый год товарооборот между Абхазией и Красноярским краем увеличился, и выразил уверенность в дальнейшем расширении экономического сотрудничества.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и вице-премьер Республики Абхазия Вараздат Миносян встретились со студентами Института гастрономии Сибирского федерального университета. Впервые семеро молодых людей из Абхазии получают здесь высшее образование в сфере гостеприимства.

Перед поступлением студенты прошли конкурс по проверке знаний и практических навыков. Опыт, полученный при обучении, будущие профессионалы смогут применить на родине для повышения уровня сервиса.

Михаил Котюков пожелал студентам удачи в учёбе в СФУ: «Вы только делаете первые шаги, и я точно знаю, что здесь учиться трудно, порой очень трудно. Но работать будет легко, потому что всему необходимому вас уже научат в университете. И дальше вы поймёте, что преград не существует», – напутствовал молодёжь глава региона.

Участница встречи, студентка Вероника Габилая рассказала о своих планах после окончания университета: «Дома хочу развивать направление гостеприимства, обучать молодёжь, делиться своими навыками, знаниями и опытом. Но в Красноярск, уверена, ещё не раз вернусь. Это потрясающий город, в который я уже успела влюбиться».

Работники сферы гостеприимства из Абхазии могут также пройти в Красноярске курсы повышения квалификации. До следующего лета на базе СФУ свои знания и навыки улучшат сто работников гастрономической сферы из Абхазии.