ИЗДАНА КНИГА «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Под грифом Абхазского государственного университета и Академии наук Абхазии вышла в свет книга «История и философия науки» – учебное пособие, предназначенное для аспирантов и соискателей, готовящихся к сдаче экзамена кандидатского минимума по одноименной дисциплине.

Автор пособия – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Иван Тарба. Издание рассматривает философские проблемы науки как специфической системы духовного производства и социального института, подробно анализируя ее генезис, историю и общие закономерности развития.

Книга имеет четкую структуру: она состоит из двух частей и нескольких разделов, включающих программу курса, 15 основных тем для подготовки к экзамену, 15 лекций, а также примеры рефератов и вопросы для самостоятельной работы.

Рецензентами книги являются заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат философских наук, доцент Д.А. Гущин, и заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия, кандидат философских наук, доцент М.Б. Квициния.

Научный редактор – доктор философских наук, профессор К.М. Гожев.