 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЖД ПЕРЕСТАЛИ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ В БЕЛАРУСЬ И АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ О РОЖДЕНИИ

Новости Пятница, 24 октября 2025 14:04
Оцените материал
(0 голосов)
РЖД ПЕРЕСТАЛИ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ В БЕЛАРУСЬ И АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ О РОЖДЕНИИ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся в Беларусь с 20 января 2026 года. Купить билет детям до 14 лет на такие поезда можно только по заграничному паспорту ребенка. Новые правила должны затронуть также и продажу авиабилетов.

На сайте РЖД при оформлении детских билетов на международные направления, в частности в Беларусь, на поезда, отправляющиеся 20 января 2026 года, уже предлагается указать данные заграничного паспорта ребенка. На поезда, следующие в Беларусь до этой даты, приобрести детские билеты можно еще по свидетельству о рождении.

«Оформление билетов детям до 14 лет для выезда за пределы Российской Федерации на поездах, отправляющихся начиная с 20 января 2026 года, будет осуществляться по заграничному паспорту, оформить билет по свидетельству будет невозможно», – поясняли ранее в пресс-службе РЖД.

Те дети, которые уедут за пределы России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно тоже по свидетельству и после этой даты, отмечали в компании.

Новые правила затронут также путешественников, отправляющихся в Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Кыргызстан.

Об изменении порядка выезда из России за рубеж детей до 14 лет сообщили в конце сентября в Консульском департаменте МИД России и в начале октября – в миграционной службе МВД России. В Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» были внесены изменения. По новым правилам дети младше 14 лет для выезда в Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Кыргызстан с 20 января 2026 года должны будут иметь при себе загранпаспорт. По внутреннему российскому паспорту в эти страны по-прежнему могут выезжать дети старше 14 лет.

В пресс-службе сервиса путешествий «Туту» сообщили, что изменения затронут систему оформления билетов на сайте и в мобильном приложении сервиса.

Новые правила должны коснуться и пассажиров, выезжающих из России авиарейсами. Однако представители одного из агрегаторов авиабилетов не стали комментировать ситуацию, посчитав это преждевременным. При этом на сайтах агрегаторов и авиакомпаний по-прежнему есть возможность купить билеты по свидетельству о рождении ребенка до 14 лет, например по маршруту Москва - Минск с датами вылета после 20 января 2026 года. Потребуется ли в последующем переоформление таких билетов, пока неизвестно. В авиакомпании «Аэрофлот», выполняющей рейсы в Минск, на запрос не ответили.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip поясняют: если в билете указаны какие-то неверные сведения, может оформляться возврат билета при наличии такой возможности либо корректировка данных.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 24 октября 2025 14:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ МВД УЧАСТВУЕТ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ДВУСТОРОННЕГО КОМИТЕТА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ В АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2026 ГОДУ ПРОЙДЕТ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.