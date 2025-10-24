РЖД ПЕРЕСТАЛИ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ В БЕЛАРУСЬ И АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ О РОЖДЕНИИ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся в Беларусь с 20 января 2026 года. Купить билет детям до 14 лет на такие поезда можно только по заграничному паспорту ребенка. Новые правила должны затронуть также и продажу авиабилетов.

На сайте РЖД при оформлении детских билетов на международные направления, в частности в Беларусь, на поезда, отправляющиеся 20 января 2026 года, уже предлагается указать данные заграничного паспорта ребенка. На поезда, следующие в Беларусь до этой даты, приобрести детские билеты можно еще по свидетельству о рождении.

«Оформление билетов детям до 14 лет для выезда за пределы Российской Федерации на поездах, отправляющихся начиная с 20 января 2026 года, будет осуществляться по заграничному паспорту, оформить билет по свидетельству будет невозможно», – поясняли ранее в пресс-службе РЖД.

Те дети, которые уедут за пределы России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно тоже по свидетельству и после этой даты, отмечали в компании.

Новые правила затронут также путешественников, отправляющихся в Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Кыргызстан.

Об изменении порядка выезда из России за рубеж детей до 14 лет сообщили в конце сентября в Консульском департаменте МИД России и в начале октября – в миграционной службе МВД России. В Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» были внесены изменения. По новым правилам дети младше 14 лет для выезда в Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Кыргызстан с 20 января 2026 года должны будут иметь при себе загранпаспорт. По внутреннему российскому паспорту в эти страны по-прежнему могут выезжать дети старше 14 лет.

В пресс-службе сервиса путешествий «Туту» сообщили, что изменения затронут систему оформления билетов на сайте и в мобильном приложении сервиса.

Новые правила должны коснуться и пассажиров, выезжающих из России авиарейсами. Однако представители одного из агрегаторов авиабилетов не стали комментировать ситуацию, посчитав это преждевременным. При этом на сайтах агрегаторов и авиакомпаний по-прежнему есть возможность купить билеты по свидетельству о рождении ребенка до 14 лет, например по маршруту Москва - Минск с датами вылета после 20 января 2026 года. Потребуется ли в последующем переоформление таких билетов, пока неизвестно. В авиакомпании «Аэрофлот», выполняющей рейсы в Минск, на запрос не ответили.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip поясняют: если в билете указаны какие-то неверные сведения, может оформляться возврат билета при наличии такой возможности либо корректировка данных.