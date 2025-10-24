В АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2026 ГОДУ ПРОЙДЕТ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. ТАСС. Перекрестный молодежный форум, который позволит запустить совместные международные проекты, пройдет в 2026 году в Сухуме (Абхазия) и столице Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.
«Обсудили концепцию российско-абхазского перекрестного молодежного форума, который планируется провести в 2026 году в Нальчике и Сухуме. Форум позволит укрепить взаимодействие двух стран в сфере молодежной политики, а также запустить ряд совместных международных проектов по различным направлениям социально-экономической повестки», – отметил Люев по итогам встречи в Москве с начальником отдела международной деятельности Росмолодежи Елизаветой Шейбак.
Отмечается, что по инициативе главы КБР Казбека Кокова концепция форума предполагает большой блок социокультурных и деловых мероприятий.
Профильный министр пояснил, что в ближайшее время начнется проработка содержания форума с абхазскими коллегами.
