ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2026 ГОДУ ПРОЙДЕТ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Новости Пятница, 24 октября 2025 14:20
Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. ТАСС. Перекрестный молодежный форум, который позволит запустить совместные международные проекты, пройдет в 2026 году в Сухуме (Абхазия) и столице Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил  министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

«Обсудили концепцию российско-абхазского перекрестного молодежного форума, который планируется провести в 2026 году в Нальчике и Сухуме. Форум позволит укрепить взаимодействие двух стран в сфере молодежной политики, а также запустить ряд совместных международных проектов по различным направлениям социально-экономической повестки», – отметил Люев по итогам встречи в Москве с начальником отдела международной деятельности Росмолодежи Елизаветой Шейбак.

Отмечается, что по инициативе главы КБР Казбека Кокова концепция форума предполагает большой блок социокультурных и деловых мероприятий.

Профильный министр пояснил, что в ближайшее время начнется проработка содержания форума с абхазскими коллегами.

