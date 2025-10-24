 

ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ: КАМПАНИЯ БУДЕТ СПОКОЙНОЙ, НО ЗА ДВУМЯ РАЙОНАМИ СТОИТ СЛЕДИТЬ

Новости Пятница, 24 октября 2025 14:32
ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ: КАМПАНИЯ БУДЕТ СПОКОЙНОЙ, НО ЗА ДВУМЯ РАЙОНАМИ СТОИТ СЛЕДИТЬ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии завершен этап выдвижения кандидатов в органы местного самоуправления. Политолог Кристина Пурен прогнозирует спокойную предвыборную кампанию, поскольку представителей оппозиции среди претендентов на мандаты депутатов местных собраний мало.

«Ожидается, что кампания пройдет спокойно, так как большинство кандидатов провластные. Тем не менее, за ситуацией стоит следить в Новом Афоне (Гудаутский район) и Цандрипше (Гагрский район)», – считает Пурен.

По ее словам, для действующей власти предстоящие выборы станут проверкой управляемости политической системы на местах, а для оппозиции – возможностью вернуть себе площадку для публичной политики.

Как сообщало EADaily, всего в районах республики и в Сухуме зарегистрировано 287 кандидатов, их представили инициативные группы и политические партии. Кандидаты претендуют на 161 место.

Оппозиция практически не участвует в этих выборах.

По данным ЦИКа, в выборах примут активное участие партии «Единая Абхазия», «Амцахара». 39 кандидатов выдвинула ПП «Амцахара». «Единая Абхазия» – 17. О претензиях на власть заявила и партия «Айтайра», которая выдвинула 18 кандидатов по Гудаутскому, Сухумскому и Ткуарчалскому районах. Оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» выдвинула одного кандидата – по Галскому району.

Депутаты местных собраний в Абхазии:

– утверждают местный бюджет и контролируют его исполнение,

– принимают решения о социально-экономическом развитии территории,

– определяют порядок управления муниципальной собственностью,

– утверждают местные налоги и сборы,

– могут обращаться в органы государственной власти с инициативами от имени жителей.

Выборы проводятся по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов избирателей.

Выборы в Абхазии назначены на 8 ноября.

 

