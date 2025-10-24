ШКОЛЬНИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПОЕХАЛИ НА СМЕНУ В «ОРЛЕНОК»

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. 100 школьников из Абхазии отправились на международную смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок». Среди участников – школьники из Сухума и Пицунды, которые прошли конкурсный отбор и будут представлять Абхазию в компании самых талантливых учеников атомных городов.

В «Орлёнке» ребят ждут мастерские по пяти направлениям: от «Авторской математики» и «Научного опровержения мифов» до «Киношколы Росатома» и «Инженерной физики».

Руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова отметила: «Мы стремимся объединить детей в одну большую «атомную» семью. Рада, что абхазские школьники стали частью этой большой научной и творческой команды».

Для юных участников из Абхазии это не просто поездка – это шанс проявить себя, завести новых друзей и погрузиться в мир науки и творчества.