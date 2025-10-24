ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ КЕСОУ ХАГБА С 75-ЛЕТИЕМ
Новости Пятница, 24 октября 2025 20:02
Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил Народного артиста Абхазии, актёра Абхазского драматического театра им. С. Чанба Кесоу Хагба с 75-летним юбилеем.
В телефонном разговоре Владимир Делба отметил заслуги актёра, подчеркнув его многосторонний талант, пожелал здоровья и дальнейших творческих успехов.
Последнее от Super User
- ЧИСЛО РЕЙСОВ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД СОКРАТИТСЯ
- В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КУЗНЕЦОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ
- ШКОЛЬНИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПОЕХАЛИ НА СМЕНУ В «ОРЛЕНОК»
- ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ: КАМПАНИЯ БУДЕТ СПОКОЙНОЙ, НО ЗА ДВУМЯ РАЙОНАМИ СТОИТ СЛЕДИТЬ
- В АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2026 ГОДУ ПРОЙДЕТ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ