 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КУЗНЕЦОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 24 октября 2025 20:09
В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КУЗНЕЦОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухумской крепости открылась ежегодная отчетная выставка Союза мастеров-кузнецов оружейников Абхазии «Х-напы». Раз в году территория крепости превращается в большую кузницу под открытым небом. Участники выставки проводят мастер-класс по кузнечному ремеслу, сварке, ковке клинков для традиционных абхазских ножей, мечей и др. Также представлены изделия из кожи, седла и др.

Посетителей знакомят с традиционными технологиями, применяемыми издревле местными кузнецами. В крытых помещениях крепости располагаются именные стенды с коллекционными клинками мастеров.

На вставке представлена реконструкция традиционной амуниции древних воинов, щиты, шлемы и прочее.

571358421_4112062405674356_1371778839961138083_n.jpg  571041057_4112062675674329_814363288259058318_n.jpg

Вставка закрывается вечером 25 октября.

Материал подготовила Индира Барциц.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 октября 2025 20:18

