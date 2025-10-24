В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КУЗНЕЦОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ
Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухумской крепости открылась ежегодная отчетная выставка Союза мастеров-кузнецов оружейников Абхазии «Х-напы». Раз в году территория крепости превращается в большую кузницу под открытым небом. Участники выставки проводят мастер-класс по кузнечному ремеслу, сварке, ковке клинков для традиционных абхазских ножей, мечей и др. Также представлены изделия из кожи, седла и др.
Посетителей знакомят с традиционными технологиями, применяемыми издревле местными кузнецами. В крытых помещениях крепости располагаются именные стенды с коллекционными клинками мастеров.
На вставке представлена реконструкция традиционной амуниции древних воинов, щиты, шлемы и прочее.
Вставка закрывается вечером 25 октября.
Материал подготовила Индира Барциц.
Последнее от Super User
- ЧИСЛО РЕЙСОВ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД СОКРАТИТСЯ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ КЕСОУ ХАГБА С 75-ЛЕТИЕМ
- ШКОЛЬНИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПОЕХАЛИ НА СМЕНУ В «ОРЛЕНОК»
- ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ: КАМПАНИЯ БУДЕТ СПОКОЙНОЙ, НО ЗА ДВУМЯ РАЙОНАМИ СТОИТ СЛЕДИТЬ
- В АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2026 ГОДУ ПРОЙДЕТ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ