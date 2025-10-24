В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КУЗНЕЦОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухумской крепости открылась ежегодная отчетная выставка Союза мастеров-кузнецов оружейников Абхазии «Х-напы». Раз в году территория крепости превращается в большую кузницу под открытым небом. Участники выставки проводят мастер-класс по кузнечному ремеслу, сварке, ковке клинков для традиционных абхазских ножей, мечей и др. Также представлены изделия из кожи, седла и др.