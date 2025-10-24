ЧИСЛО РЕЙСОВ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД СОКРАТИТСЯ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. 25 октября 2025 года завершается первый в новой истории Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба летний сезон регулярных полётов, который стартовал в мае текущего года сразу после официального открытия воздушной гавани. Несмотря на то, что сезон стал дебютным, он продемонстрировал высокую пассажирскую востребованность: пассажиропоток международного аэропорта Сухум составил более 118 тысяч человек.

С наступлением зимнего периода 2025-2026 годов частота полётов будет снижена в соответствии с сезонным спросом. В настоящее время правительство Республики Абхазия совместно с правительством Российской Федерации прорабатывает меры по поддержанию стабильного авиасообщения между Сухумом и Москвой. Запланировано сохранение регулярных рейсов по средам и субботам на 50-местных комфортабельных самолётах типа Bombardier CRJ-200.

Авиационное сообщение имеет важное значение для развития туризма, экономики и гуманитарных связей, в связи с чем, уполномоченными органами сторон предпринимаются меры по обеспечению устойчивой работы аэропорта в межсезонье и в предстоящем летнем сезоне.

