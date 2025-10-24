ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ ПЕРЕДАН ФСБ РОССИИ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Службой госбезопасности Абхазии на абхазо-российской государственной границе проведена процедура передачи ФСБ России гражданина Турции Токача Серджана, 1990 г. р. находившегося в международном розыске за совершенные особо тяжкие преступления на территории Турции.

Токач Серджан был установлен и задержан сотрудниками СГБ РА по месту нахождения в г. Сухуме 16 октября 2025 года.

Как известно, Службой государственной безопасности проводятся целевые мероприятия по розыску, установлению и в последствии – задержанию преступных элементов, прибывающих в Абхазию в нарушение установленных правил въезда в республику иностранных граждан.

Выявление и задержание подобного криминального контингента, является одним из направлений борьбы с преступностью, что способствует предотвращению совершения преступлений на территории Абхазии.