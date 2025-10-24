 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ ПЕРЕДАН ФСБ РОССИИ

Пятница, 24 октября 2025
Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Службой госбезопасности Абхазии на абхазо-российской государственной границе проведена процедура передачи ФСБ России гражданина Турции Токача Серджана, 1990 г. р. находившегося в международном розыске за совершенные особо тяжкие преступления на территории Турции.

Токач Серджан был установлен и задержан сотрудниками СГБ РА по месту нахождения в г. Сухуме 16 октября 2025 года.  

Как известно, Службой государственной безопасности проводятся целевые мероприятия по розыску, установлению и в последствии – задержанию преступных элементов, прибывающих в Абхазию в нарушение установленных правил въезда в республику иностранных граждан.

Выявление и задержание подобного криминального контингента, является одним из направлений борьбы с преступностью, что способствует предотвращению совершения преступлений на территории Абхазии.

