ЮНЫЕ СПОРТСМЕНКИ ИЗ АБХАЗИИ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Юные спортсменки из Абхазии стали победительницами Международного турнира по художественной гимнастике GYMNASTIKA SOLO CUP 2025, который проходит в Дубае с 24 по 26 октября. По итогам первого дня соревнований первое место заняли Нара Цимцба и Дана Карапетян. Серебряные медали завоевали Злата Захарченко и Дениз Хутова.

По итогам второго дня состязаний золото досталось Александре Адлейба, Багателия Алиссандре и Хутовой Алиме.

Впервые в истории художественной гимнастики команда Абхазии принимает участие в международных соревнованиях в Дубае. На ковре – сотни спортсменок со всего мира, каждая из которых несёт энергию движения, вдохновения и красоты.