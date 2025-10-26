ЮНЫЕ СПОРТСМЕНКИ ИЗ АБХАЗИИ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Юные спортсменки из Абхазии стали победительницами Международного турнира по художественной гимнастике GYMNASTIKA SOLO CUP 2025, который проходит в Дубае с 24 по 26 октября. По итогам первого дня соревнований первое место заняли Нара Цимцба и Дана Карапетян. Серебряные медали завоевали Злата Захарченко и Дениз Хутова.
Впервые в истории художественной гимнастики команда Абхазии принимает участие в международных соревнованиях в Дубае. На ковре – сотни спортсменок со всего мира, каждая из которых несёт энергию движения, вдохновения и красоты.