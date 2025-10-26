▪️ Совместно с прокуратурой пресекается незаконное строительство, самострои будут останавливать на этапе фундамента без возможности легализации;

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Администрация Сухума усиливает контроль за строительством и благоустройством города:

▪️ С нового года заработает специализированная инспекция строительного контроля;

▪️ Власти призывают застройщиков соблюдать законные процедуры и обещают содействие;

▪️ Планируется расширение штата архитектурного отдела;

▪️ Начаты работы по восстановлению исторических фасадов и разработке масштабного плана озеленения;

▪️ В следующем году планируется высадить около 500 деревьев и создавать новые зеленые зоны;

▪️ Приоритет – комфортная среда для пешеходов (обновление тротуаров, озеленение, ухоженные фасады).

Принятые меры направлены на развитие инфраструктуры и создания комфортной среды для жителей и гостей столицы.