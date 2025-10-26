ВЛАСТИ ПРИЗЫВАЮТ ЗАСТРОЙЩИКОВ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОННЫЕ
Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Администрация Сухума усиливает контроль за строительством и благоустройством города:
▪️ Совместно с прокуратурой пресекается незаконное строительство, самострои будут останавливать на этапе фундамента без возможности легализации;
▪️ С нового года заработает специализированная инспекция строительного контроля;
▪️ Власти призывают застройщиков соблюдать законные процедуры и обещают содействие;
▪️ Планируется расширение штата архитектурного отдела;
▪️ Начаты работы по восстановлению исторических фасадов и разработке масштабного плана озеленения;
▪️ В следующем году планируется высадить около 500 деревьев и создавать новые зеленые зоны;
▪️ Приоритет – комфортная среда для пешеходов (обновление тротуаров, озеленение, ухоженные фасады).
Принятые меры направлены на развитие инфраструктуры и создания комфортной среды для жителей и гостей столицы.
Последнее от Super User
- РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ ДИАГНОСТИКУ ДЕТЕЙ С ОВЗ В СУХУМЕ
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН ПОКОРИЛ ШКОЛЬНИКОВ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
- МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ И НАЛЬЧИКЕ
- МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
- РОБЕРТ КИУТ ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МВД АБХАЗИИ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ