РОБЕРТ КИУТ ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МВД АБХАЗИИ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В г. Сочи состоялось заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Республики Абхазия и Российской Федерации. На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

Во встрече приняли участие: начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин; начальник Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант полиции Олег Агарков; министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, полковник полиции Владимир Нефедов; начальник отдела МВД России по федеральной территории «Сириус», полковник полиции Андрей Василенко; заместитель начальника Управления международного сотрудничества МВД России, полковник внутренней службы Вячеслав Севрюков; представитель МВД России в Республике Абхазия, полковник полиции Сергей Голенков; начальник Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России Юрий Марышев.

Абхазскую делегацию возглавил вице-премьер, министр внутренних дел республики генерал-майор милиции Роберт Киут.

Рабочее заседание открыл статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Зубов Игорь Николаевич, который поприветствовал участников встречи, отметив положительную динамику многолетнего сотрудничества органов внутренних дел России и Абхазии, и обозначил необходимость придания нового импульса межведомственной работе в предстоящий период.

«Приграничное сотрудничество является отдельной важной формой международного сотрудничества и его главной задачей является оперативность принятия решения – то, что представители наших ведомств демонстрируют на практике», – отметил в своем выступлении Игорь Зубов.

Начальник Главного Управления МВД России по северно-кавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Бачурин поприветствовал участников совещания и отметил, что с коллегами из Абхазии связывают партнерские отношения, направленные на борьбу с преступностью на международном уровне. Сергей Бачурин акцентировал, что активно протекающие геополитические процессы, связанные с изменениями миропорядка и снижением роли международных институтов, оказывают существенное влияние на состояние транснациональной организованной преступности.

В своем приветственном слове генерал-майор милиции Роберт Киут поблагодарил коллег, друзей – представителей органов внутренних дел Российской Федерации за многолетнее тесное сотрудничество и взаимодействие в направлении правоохранительной деятельности, в том числе подготовке профессиональных кадров и обмене опытом.

«Преступность, особенно организованная, не признает государственных границ. Лидеры преступных сообществ, стремясь к своей выгоде, активно используют любые возможности для расширения своего влияния, зачастую переплетая свои криминальные сети через территории наших государств. Поэтому наша задача – действовать на опережение, выстраивая единый фронт противодействия, где каждый элемент системы – от оперативной информации до криминалистических экспертиз работает в унисон», – отметил Роберт Киут.

В работе совещания приняли участие руководители профильных подразделений двух министерств.

В ходе заседания участники встречи рассмотрели вопросы организации взаимодействия по оперативно-розыскному противодействию лидерам преступных сообществ, документированию групповых форм наркопреступности, организации экспертно-криминалистического обеспечения деятельности по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел.

Отмечая важность обсуждаемых вопросов, стороны пришли к взаимопониманию о целесообразности продолжения сотрудничества в соответствии с законодательством Республики Абхазия, Российской Федерации и международными договорами. По результатам встречи участниками мероприятия подписаны итоговые документы, в которых нашли свое отражение обсуждаемые вопросы.

В рамках встречи состоялось вручение ведомственных наград представителям особо отличившимся сотрудникам от каждого Министерства.

По сложившейся традиции руководители делегаций посетили «Завокзальный мемориальный комплекс», где увековечены имена погибших бойцов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., возложили цветы к памятнику министру внутренних дел Российской империи Ивану Горемыкину, почтили память героев специальной военной операции.