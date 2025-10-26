МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Делегация школьников и студентов из Абхазии прибыла в Санкт-Петербург для участия в образовательной программе. В составе делегации 42 школьника, 8 студентов и 5 сопровождающих. В аэропорту Пулково гостей встретили зампред Комитета по образованию Петербурга Петр Кузьмин и помощник почетного консула Кристина Чкотуа.
Участники разместились в лагере «Заря» и примут участие в подготовке к чемпионату профессионального мастерства «Профессионалы».
В рамках программы они изучат теоретические дисциплины в колледже кулинарного мастерства и колледже туризма и прикладных технологий Санкт-Петербурга и применят полученные знания на практике.
Визит организован при поддержке администрации Санкт-Петербурга, почетного консула Абхазии Владимира Бигвава и председателя партии «Народный фронт Абхазии» Лаши Сакания.
