МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Делегация школьников и студентов из Абхазии прибыла в Санкт-Петербург для участия в образовательной программе. В составе делегации 42 школьника, 8 студентов и 5 сопровождающих. В аэропорту Пулково гостей встретили зампред Комитета по образованию Петербурга Петр Кузьмин и помощник почетного консула Кристина Чкотуа.