ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ И НАЛЬЧИКЕ

Новости Воскресенье, 26 октября 2025 13:38
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ И НАЛЬЧИКЕ

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Руководитель АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния и министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Азамат Люев обсудили организацию молодежного форума, который пройдет в Сухуме и Нальчике.

Габуния подчеркнул, что направления работы молодежного ведомства КБР во многом совпадают с целями и задачами «Команды Абхазии».

Азамат Люев отметил, что находится в Абхазии по поручению главы республики Казбека Кокова, чтобы обсудить вопросы совместных инициатив.

«Молодежь как в России, так и в Абхазии сегодня находится в приоритете. Их самореализация в рамках межгосударственных проектов – наш главный ориентир», – заявил министр.

