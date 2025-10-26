МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ И НАЛЬЧИКЕ
Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Руководитель АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния и министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Азамат Люев обсудили организацию молодежного форума, который пройдет в Сухуме и Нальчике.
Габуния подчеркнул, что направления работы молодежного ведомства КБР во многом совпадают с целями и задачами «Команды Абхазии».
Азамат Люев отметил, что находится в Абхазии по поручению главы республики Казбека Кокова, чтобы обсудить вопросы совместных инициатив.
«Молодежь как в России, так и в Абхазии сегодня находится в приоритете. Их самореализация в рамках межгосударственных проектов – наш главный ориентир», – заявил министр.
