ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН ПОКОРИЛ ШКОЛЬНИКОВ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Более 300 учеников из всех 27 школ Очамчырского района Абхазии приняли участие в мастер-классы российского детского технопарка «Кванториум». Мероприятия прошли в школе-интернате им. С.П. Басария. На открытии мероприятия татарстанских педагогов душевно приветствовали: Астанда Чолокуа – директор Очамчырской школы-интерната, заведующий отделом образования Очамчырского района Тимур Гиндия и его заместитель по воспитательной работе и идеологии Лела Квеквескири.

Школьники увидели синхронный полет дронов, приняли участие в космической викторине на знание законов физики, сделали гимнастику с роботизированной рукой, зарядку вместе с роботом и передали привет российским школьникам в камеру квадрокоптера.

Валерия и Сабина из Арасадзыхской школы побывали на мастер-классе по виртуальной реальности: «Нам очень понравилось, много всего для нас нового! Было классно узнать, как можно создать виртуальный город».

Виолетта Жунеровна, учитель сухумской частной школы «Алашара» специально привезла детей на мастер-классы в Очамчыру.

«Сегодня я увидела эмоции детей, их глаза горят, не передать словами! Для ребят это все новое и очень интересное. Выражаем большую благодарность «Кванториуму» и всем организаторам марафона. Приезжайте к нам еще много-много раз», – сказала учитель.

«Мобильный технопарк в Республике Абхазия» проходит при поддержке Россотрудничества. Образовательные мастер-классы направлены на повышение интереса школьников к современным технологиям и применению полученных знаний на практике. Более 1200 абхазских школьников принимают участие в занятиях по аэромоделированию и управлению квадрокоптерами, нейротехнологиям, геоинформатике и картографии, робототехнике, лазерным и космическим технологиям, 3D-моделированию, виртуальной и дополненной реальности.

Техномарафон финиширует 27 октября в Галском районе Абхазии.