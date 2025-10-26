РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ ДИАГНОСТИКУ ДЕТЕЙ С ОВЗ В СУХУМЕ
Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Российские врачи провели первую диагностику детей с ОВЗ в Сухуме в рамках международной волонтерской программы «Миссия Добро». В команду вошли врач-невролог, реабилитолог, терапевт, клинический психолог и логопед высшей категории.
«В течение недели мы охватим пять районов Республики Абхазия. Дети могут прийти совершено с разными патологиями – от ДЦП до аутизма», – рассказала эксперт в области клинико-психологической диагностики детей с ОВЗ Наталья Михайлова.
Врачи из России обменяются опытом с абхазскими коллегами и руководителями реабилитационных центров, проконсультируют родителей о том, какие необходимо пройти процедуры, куда обратиться для полной диагностики, как в домашних условиях поддерживать здоровье детей.
По словам Михайловой, после программы некоторых детей из Абхазии примут в реабилитационном центре Пятигорска. Кроме того, у абхазских специалистов будет возможность пройти практику в этом центре.
Акция международной волонтерской программы «Миссия Добро» в Абхазии организовано совместно с Россотрудничеством. Она пройдет в Сухуме, Гагре, Ткуарчале, Гале и Очамчыре с 26 по 31 октября.
Последнее от Super User
