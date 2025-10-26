КАВКАЗСКИХ ЗУБРОВ БУДУТ РАЗВОДИТЬ В АБХАЗИИ

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Горных кавказских зубров передадут от России в Абхазию для разведения и заселения природных территорий. В Сухуме прошло заседание абхазо-российской рабочей группы, посвященное этому вопросу. В 2026 году 6 зубров – 2 самца и 4 самки передадут из России в Абхазию. Животных привезут из Кавказского природного заповедника, в котором сейчас находятся 1400 особей. Отметим, в 1986 году в Кавказском заповеднике было 1340 зубров, а в 1999 году их стало 135 особей, поэтому там решили активно заняться восстановлением популяции.

В республике Абхазия зубры будут выпущены в Псху-Гумистинский заповедник в рамках реинтродукции. Реинтродукция – намеренное перемещение и выпуск объектов животного мира (соответствующего вида, подвида или популяции) в пределах их исторического (естественного) ареала, где они исчезли, в целях их восстановления.

Ранее сообщалось, что на 100 зубров стало больше в горах Сочи. В брачный период они обследовали пять локальных группировок животных и выяснили, что расширился их ареал обитания.