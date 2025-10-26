 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ БОЙЦОВ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОЧАМЧЫРЫ

Воскресенье, 26 октября 2025 14:22
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ БОЙЦОВ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОЧАМЧЫРЫ

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Память бойцов, погибших во время операции по освобождению Очамчыры, почтили сегодня в селе Ачгуара, у Мемориала Славы группы «Дед». В церемонии, посвященной 33-й годовщине трагической операции по освобождению города Очамчыра от грузинских войск, приняли участие вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, глава администрации Очамчырского района Алхас Кация, представители руководства, общественности, а также однополчане и родственники погибших.

26 октября 1992 года бойцами Восточного фронта была предпринята попытка освободить город Очамчыра от грузинских войск. Среди тех, кто участвовал в операции, была и легендарная группа «Дед» под командованием Бориса Пачулия.

Операция завершилась трагически – при отступлении абхазские бойцы попали под обстрел.

Из 33 бойцов группы «Дед» в живых осталось лишь несколько, шестеро были взяты в плен.

