ДЕЛЕГАЦИЯ СМД ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В VIII ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ «ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕДЫ»

Воскресенье, 26 октября 2025
ДЕЛЕГАЦИЯ СМД ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В VIII ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ «ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕДЫ»

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Информ. Делегация СМД при МИД Республики Абхазия по приглашению руководства Совета молодых дипломатов МИД России, принимает участие в VIII Глобальном Форуме молодых дипломатов «Дипломатия Победы», который проходит в Москве на полях Международного форума сотрудничества, приуроченного к 100-летию народной дипломатии при поддержке Россотрудничества и Дипломатической академии МИД России. В составе делегации сотрудники МИД Астанда Патарая, Нури Хварцкия, Нана Чачхалия.

Форум является уникальной площадкой для взаимодействия и открытого обмена мнениями по текущей международной проблематике среди молодых представителей внешнеполитических ведомств разных стран. В этом году в работе форума принимает участие более 130 участников из 60 государств мира.

Спикерами выступают представители руководства МИД России, известные общественно-политические деятели и эксперты в области международных отношений.

Тематика форума в этом году посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию ООН, формированию новой системы многополярности в мире, цифровым технологиям, а также сотрудничеству в сфере молодежной политики, спорта, образования и культуры.

«Это важная дискуссионная площадка, которая дает нам возможность устанавливать и укреплять профессиональные контакты между молодыми дипломатами из разных стран мира. Это своего рода дипломатический профсоюз, направленный на развитие международного сотрудничества, основанного на доверии и уважении» - отметила Председатель СМД при МИД Республики Абхазия Астанда Патарая.

На полях международного форума также состоялись трехсторонние консультации между представителями Республики Абхазия, Российской Федерации и Республики Южная Осетия. В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, связанных с работой молодых дипломатов трех стран.

Встреча молодых дипломатов Абхазии, России и Южной Осетии прошла в традиционно теплой и дружественной атмосфере.

Последнее изменение Воскресенье, 26 октября 2025 14:32

