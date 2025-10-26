В МОСКВЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СОТРУДНИЧЕСТВА К 100-ЛЕТИЮ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Сухум. 26 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Международный форум сотрудничества, приуроченный к 100-летию народной дипломатии, проходит в Москве на площадке Национального центра «Россия». Форум собрал более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители общественных организаций, деятели культуры, науки и искусства, международники и специалисты по развитию гражданского общества из более чем 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Открывая пленарное заседание Форума, советник президента РФ, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина.

В приветственном слове президента России, в частности, отмечалось:

«Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия Международного форума сотрудничества, посвященного столетию отечественной народной дипломатии. Ровно век назад было создано Всесоюзное общество культурных связей за границей, которое развернуло системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств. Сейчас такую деятельность осуществляет правопреемник этой организации – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Несмотря на нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку, Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран. По его линии реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения, осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа нашей страны за рубежом, популяризации русского языка, достижений отечественной науки и культуры.

Тем самым усилия народной дипломатии, несомненно, способствуют обеспечению законных интересов Российской Федерации на международной арене, укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого демократического многополярного мира».

Видеоприветствия участникам Международного форума сотрудничества направили министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С приветственными выступлениями также выступили заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем выступлении отметил: «Я сердечно приветствую вас в столице нашей великой и прекрасной Родины – Москве, где вам всегда рады в любой день. Когда бы вы ни захотели сюда приехать – сегодня, завтра, послезавтра или когда угодно – наш дом всегда открыт для вас. Как уже говорилось, 100 лет назад, 5 апреля 1925 года, было основано Всесоюзное общество культурных связей за границей. С тех пор многое изменилось, но самое главное осталось – это идея доверия, взаимопонимания, диалога и культурного обмена. Более того, в нынешние сложные времена, как мне кажется, это стало гораздо важнее. Сто лет – это не предел, это всего лишь веха».

Темами обсуждения Форума станут сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, преодоление проблем, которые испытывает человечество: голод, безграмотность, бесправие и другие.

В рамках форума состоится Церемония награждения IV Международной медиапремии «Честный взгляд».

Абхазию на форуме представляют генеральный директор РГУ «Апснымедиа» Роберт Джопуа, генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф. Искандера Ираклий Хинтба, директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия, делегация СМД при МИД Абхазии и др.

Организаторы Форума: Россотрудничество, Российское общество «Знание», Национальный центр «Россия», Фонд Росконгресс при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры и Администрации президента Российской Федерации.