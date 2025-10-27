 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ: ФОРУМ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Новости Понедельник, 27 октября 2025 15:15
Оцените материал
(0 голосов)
ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ: ФОРУМ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Эльвира Арсалия, директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, поделилась своими впечатлениями от участия в Международном форуме сотрудничества. По ее словам, форум демонстрирует важность поддержания культурного диалога, несмотря на существующие сложности.

«Выступления выдающихся деятелей искусства подчеркивают, насколько важно преодолевать сложности для поддержания культурного диалога. На мой взгляд, данный форум ярко это показывает. Также у нас будет секция, где мы более подробно обсудим темы культурного обмена и сотрудничества», – отметила она.

Форум проходит с 26 по 27 октября в Москве.

Мероприятие организовано Россотрудничеством, Фондом Росконгресс, Российским обществом «Знание» и Национальным центром «Россия».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 27 октября 2025 15:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МОСКВЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СОТРУДНИЧЕСТВА К 100-ЛЕТИЮ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ И ПРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА УЛИЦЕ ЗВАНБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.