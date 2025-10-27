ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ: ФОРУМ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Эльвира Арсалия, директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, поделилась своими впечатлениями от участия в Международном форуме сотрудничества. По ее словам, форум демонстрирует важность поддержания культурного диалога, несмотря на существующие сложности.
«Выступления выдающихся деятелей искусства подчеркивают, насколько важно преодолевать сложности для поддержания культурного диалога. На мой взгляд, данный форум ярко это показывает. Также у нас будет секция, где мы более подробно обсудим темы культурного обмена и сотрудничества», – отметила она.
Форум проходит с 26 по 27 октября в Москве.
Мероприятие организовано Россотрудничеством, Фондом Росконгресс, Российским обществом «Знание» и Национальным центром «Россия».
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
- ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ И ПРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА УЛИЦЕ ЗВАНБА
- В МОСКВЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СОТРУДНИЧЕСТВА К 100-ЛЕТИЮ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
- ДЕЛЕГАЦИЯ СМД ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В VIII ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ «ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕДЫ»
- ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ БОЙЦОВ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОЧАМЧЫРЫ