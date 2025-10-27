Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме завершается ремонт дороги и придворовой территории на улице Званба. Профильные службы столичной администрации отреагировали на многочисленные обращения жителей, приведя в порядок участок площадью около 900 кв.м.