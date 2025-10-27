 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ И ПРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА УЛИЦЕ ЗВАНБА

Новости Понедельник, 27 октября 2025 15:19
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ И ПРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА УЛИЦЕ ЗВАНБА

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме завершается ремонт дороги и придворовой территории на улице Званба. Профильные службы столичной администрации отреагировали на многочисленные обращения жителей, приведя в порядок участок площадью около 900 кв.м.

Дорога, находившаяся в плачевном состоянии, теперь забетонирована и отремонтирована, что значительно облегчит передвижение как пешеходов, так и автомобилистов, особенно в период дождей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 27 октября 2025 15:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ: ФОРУМ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В СУХУМЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.