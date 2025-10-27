ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ И ПРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА УЛИЦЕ ЗВАНБА
Новости Понедельник, 27 октября 2025 15:19
Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме завершается ремонт дороги и придворовой территории на улице Званба. Профильные службы столичной администрации отреагировали на многочисленные обращения жителей, приведя в порядок участок площадью около 900 кв.м.
Дорога, находившаяся в плачевном состоянии, теперь забетонирована и отремонтирована, что значительно облегчит передвижение как пешеходов, так и автомобилистов, особенно в период дождей.
