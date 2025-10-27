В СУХУМЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Выездная комиссия столичной администрации проводит осмотр состояния деревьев в Сухуме. Комиссия по охране и защите зеленых насаждений была создана распоряжением главы Сухума Тимура Агрба. Подобное взаимодействие, считают экологи, является важным и своевременным.

Сегодня состояние древесных насаждений в столице оставляет желать лучшего, отмечает заведующий лабораторией энтомологии Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия. По его мнению, только совместная и системная работа в этой сфере даст положительный результат.

Чтобы усилить работу комиссии и сделать ее более результативной, решением главы администрации Тимура Агрба, в республику впервые приглашен арборист- пециалист по уходу за зелеными насаждениями.

Руководство администрации Сухума будет уделять озеленению столицы особое внимание.