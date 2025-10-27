 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В СУХУМЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Новости Понедельник, 27 октября 2025 15:21
В СУХУМЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Выездная комиссия столичной администрации проводит осмотр состояния деревьев в Сухуме. Комиссия по охране и защите зеленых насаждений была создана распоряжением главы Сухума Тимура Агрба. Подобное взаимодействие, считают экологи, является важным и своевременным.

Сегодня состояние древесных насаждений в столице оставляет желать лучшего, отмечает заведующий лабораторией энтомологии Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия. По его мнению, только совместная и системная работа в этой сфере даст положительный результат.

Чтобы усилить работу комиссии и сделать ее более результативной, решением главы администрации Тимура Агрба, в республику впервые приглашен арборист- пециалист по уходу за зелеными насаждениями.

Руководство администрации Сухума будет уделять озеленению столицы особое внимание.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 27 октября 2025 15:25

