Абхазия Информ

ПОДПИСАН УКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦСИ

Понедельник, 27 октября 2025
ПОДПИСАН УКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦСИ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о реорганизации Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Согласно Указу главы государства, в целях приведения нормативных правовых актов президента Республики Абхазия в соответствие с гражданским законодательством Республики Абхазия, принимая во внимание Постановление Президиума Академии наук Абхазии от 13 августа 2025 года:

Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия реорганизован в Государственное научное учреждение «Центр стратегических исследований» в составе Академии наук Абхазии.

Установлено, что Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия продолжит осуществлять свои функции до завершения организационно-штатных мероприятий.

Академии наук Абхазии необходимо в установленном порядке обеспечить утверждение Устава Государственного научного учреждения «Центр стратегических исследований» и его государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Абхазия.

С момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Абхазия Устава Государственного учреждения «Центр стратегических исследований» будет признан утратившим силу Указ президента Республики Абхазия «О создании Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия» от 13 февраля 2006 года.

