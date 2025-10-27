Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о реорганизации Управления государственными дачами Республики Абхазия. Указом главы государства, в целях приведения нормативных правовых актов президента Республики Абхазия в соответствие с гражданским законодательством Республики Абхазия:

Управление государственными дачами Республики Абхазия реорганизовано в государственное учреждение Администрации президента Республики Абхазия.

Управлению государственными дачами Республики Абхазия установлено продолжать осуществлять свои функции до завершения организационно-штатных мероприятий.

Администрации президента Республики Абхазия в установленном порядке необходимо обеспечить утверждение Устава Государственного учреждения «Управление государственными дачами Республики Абхазия» и осуществить его государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Абхазия.

С момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Абхазия Устава Государственного учреждения «Управление государственными дачами Республики Абхазия» будут признаны утратившими силу:

Указ президента Республики Абхазия «Об Управлении государственными дачами Республики Абхазия» от 27 сентября 1996 года;

Указ президента Республики Абхазия «Об утверждении Положения «Об Управлении государственными дачами Республики Абхазия» от 22 марта 2005 года.