ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Понедельник, 27 октября 2025 15:42
ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. 28 октября 2025 года состоится очередное заседание Кабинета министров. Начало заседания: 11:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О проекте Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2026 год».

О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2026 год».

О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2026 год».

О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2026 год».

О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2026 год».

О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2026 год».

О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2026 год».

Об одобрении проекта государственной целевой программы «Жилище 2026–2028».

Об утверждении межведомственной целевой программы на 2026 год «Развитие демографии».

О проведении переговоров и о подписании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

О проведении переговоров и подписании Соглашения между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Таможенным комитетом Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области таможенного дела.

