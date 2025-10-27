ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 600 ЕДИНИЦ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОЙ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В зоне таможенного контроля и режима Т/П «Псоу» ГТК со стороны Российской Федерации по автомобильной грузовой линии в направлении «импорт» было досмотрено автотранспортное средство марки «Toyota Alphard» с регистрационным знаком Р1010М АВН, под управлением Базба Дениса Романовича, который ни в устной, ни в письменной форме декларирования не заявил о наличии у него товара.

Однако при таможенном досмотре в автотранспорте были обнаружены картонные коробки, внутри которых находилось более 600 единиц косметической продукции.

Товар изъят, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.