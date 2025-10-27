ЖАЛОБУ ООО СП «ПУТЬ-А» ОСТАВИЛИ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Арбитражный суд столицы, рассмотрев на судебном заседании кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «СП Путь-А» на Решение Арбитражного суда Республики Абхазия от 05 августа 2025 года, оставил жалобу без удовлетворения, а Решение Арбитражного суда Республики Абхазия по делу АС-81/2022 от 05 августа 2025 года без изменения.

Определение кассационной инстанции Арбитражного суда Республики Абхазия вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в суд надзорной инстанции в течение 9-ти месяцев со дня вступления в законную силу.

Ранее судом были удовлетворены требования РУП «Абхазская железная дорога» об отмене судебного акта, на основании которого выписан исполнительный лист, по вновь открывшимся обстоятельствам и приостановлено исполнительное производство, которым были заблокированы счета АЖД до окончания повторного рассмотрения дела, а именно искового заявления ООО СП «Путь-А» к РУП «Абхазская железная дорога» о взыскании долга по договору поставки 2019 года двух электропоездов, по существу.

***

1 августа 2019 года между ООО СП «Путь-А» в лице Агрба Алика Руслановича и РУП «Абхазская железная дорога» в лице Вартагава Алхаса Анатольевича был заключен договор поставки Nº01/08 двух электропоездов стоимостью 18 млн 13 тыс. 969 рублей.

Электропоезда были поставлены АЖД 27 апреля 2020 года, и подписан акт приема-передачи без каких-либо претензий. Однако новое руководство «Абхазских железных дорог» отказалось производить оплату товара по контракту, заключенному его предшественником, мотивируя свой отказ тем, что электропоезда не отвечают требованиям безопасности, не могут эксплуатироваться по назначению, так как достигли своего предельного срока службы.

В связи с указанными обстоятельствами ООО СП «Путь-А» обратилось в суд с заявлением о взыскании задолженности, а также пени по договору поставки Nº01/08 от 01.08.2019.

Решением Арбитражного суда РА от 2 мая 2024 года исковое заявление было удовлетворено. Согласно решению, в пользу ООО СП «Путь-А» с АЖД подлежит взысканию задолженность в размере 34 млн 46 тыс. 401 рубль. Данное решение было утверждено судами кассационной и надзорной инстанций Арбитражного суда РА.

Между тем, оперативным отделом СГБ РА, осуществляющим соответствующий контроль за стратегическим объектом «Абхазская железная дорога», был собран материал и направлен в следственное управление МВД для организации процессуальной проверки и принятия решения в отношении лиц, виновных в приобретении электропоездов, не подлежащих эксплуатации.

25 июня 2025 года следователем следственного управления МВД руководители ООО СП «Путь-А» и РУП АЖД были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 196 УК РА, по признакам использования своих полномочий вопреки законным интересам АЖД, выразившимся в причинении значительного ущерба интересам «Абхазской железной дороги».