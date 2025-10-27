 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТЕАТР ВАХТАНГОВА ПРИЕЗЖАЕТ НА ГАСТРОЛИ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 27 октября 2025 16:24
Оцените материал
(0 голосов)
ТЕАТР ВАХТАНГОВА ПРИЕЗЖАЕТ НА ГАСТРОЛИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазию приезжает легендарный Театр Вахтангова - один из самых популярных театров России, гастролирующий по всему миру. Многим наверняка хорошо знакомы имена звёзд, которые выходят на сцену Вахтанговского театра. В спектаклях этого легендарного театра задействованы как всенародно любимые артисты старшего поколения, так и восходящие звёзды отечественного театра и кино: Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Алексей Гуськов, Геннадий Хазанов, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Лидия Вележева, Нонна Гришаева, Ольга Тумайкина, Андрей Ильин, Владимир Вдовиченков, Александр Олешко, Виктор Добронравов, Евгения Крегжде, Леонид Бичевин, Ольга Лерман, Мария Волкова и многие-многие другие.

И самое главное – уже совсем скоро будет возможность увидеть их в спектаклях театра здесь, в Абхазии.

6-9 ноября 2025 года на сцене Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера легендарный российский театр покажет свои лучшие спектакли.

6 ноября в 19:00 – «ПИКОВАЯ ДАМА» А.С. Пушкина (с участием народного артиста России Евгения Князева).

7 ноября в 19:00 – «НАШ КЛАСС» Т. Слободзянека (один из самых аншлаговых, популярных спектаклей в Москве).

8 ноября в 14:00 и 17:00 – «СКАЗКА О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ» А.С. Пушкина (замечательный спектакль для детей в постановке Александра Коручекова).

9 ноября в 19:00 – «КРИК ЛАНГУСТЫ» Д. Марелла (с участием народных артистов России Юлии Рутберг и Андрея Ильина).

Билеты на все спектакли в продаже на RUSDRAM.ORG, а также в кассе театра и офисах «А-Мобаил».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 27 октября 2025 16:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖАЛОБУ ООО СП «ПУТЬ-А» ОСТАВИЛИ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.