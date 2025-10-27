ТЕАТР ВАХТАНГОВА ПРИЕЗЖАЕТ НА ГАСТРОЛИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазию приезжает легендарный Театр Вахтангова - один из самых популярных театров России, гастролирующий по всему миру. Многим наверняка хорошо знакомы имена звёзд, которые выходят на сцену Вахтанговского театра. В спектаклях этого легендарного театра задействованы как всенародно любимые артисты старшего поколения, так и восходящие звёзды отечественного театра и кино: Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Алексей Гуськов, Геннадий Хазанов, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Лидия Вележева, Нонна Гришаева, Ольга Тумайкина, Андрей Ильин, Владимир Вдовиченков, Александр Олешко, Виктор Добронравов, Евгения Крегжде, Леонид Бичевин, Ольга Лерман, Мария Волкова и многие-многие другие.

И самое главное – уже совсем скоро будет возможность увидеть их в спектаклях театра здесь, в Абхазии.

6-9 ноября 2025 года на сцене Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера легендарный российский театр покажет свои лучшие спектакли.

6 ноября в 19:00 – «ПИКОВАЯ ДАМА» А.С. Пушкина (с участием народного артиста России Евгения Князева).

7 ноября в 19:00 – «НАШ КЛАСС» Т. Слободзянека (один из самых аншлаговых, популярных спектаклей в Москве).

8 ноября в 14:00 и 17:00 – «СКАЗКА О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ» А.С. Пушкина (замечательный спектакль для детей в постановке Александра Коручекова).

9 ноября в 19:00 – «КРИК ЛАНГУСТЫ» Д. Марелла (с участием народных артистов России Юлии Рутберг и Андрея Ильина).

Билеты на все спектакли в продаже на RUSDRAM.ORG, а также в кассе театра и офисах «А-Мобаил».