В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА»

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазии на Республиканском стадионе впервые прошел чемпионат по национальной игре «Аимцакьачара». Между собой соревновались команды «Члоу», «Кутол», «Апсар» (г. Новый Афон) и Сухумской СШ №1. Юнкерское первенство (до 18 лет) собрало команды из Сухума, сел Дурипша (Гудаутский район) и Члоу (Очамчырский район). Об этом «Абхазия-Информ» сообщил журналист, директор Абхазского радио АГТРК, президент федерации национальных игр Адгур Гунба.

По его словам, это важное историческое событие, поскольку речь идет о древней игре абхазов, которая набирает популярность среди юношей и влияет на их спортивное настроение. Это популяризация национальных спортивных игр.

Впервые соревнования по «Аимцакьачара» в Сухуме провели 4 сентября 2024 года. Тогда участвовали юноши из Кутола, Члоу, Пакуашьа, Дурипшьа и Ачандары, участвовала также команда из представителей абхазской диаспор из Турции.

Турнир был организован при содействии всемирного Абхазо-абазинского (Абаза) конгресса, Госкомитета по делам молодежи и спорту, а также Управлением Администрации Сухума по вопросам молодежи и спорта.

Возрождение национальных игр и их популяризация среди молодежи один из актуальных совместных проектов Госкомитета по спорту и общественной организации ВААК, который продолжается уже пятый год.

«У абхазцев, как и у других народов, все народное виды и физических упражнений и игр, как элемент народной культуры возникли на ранней ступени общественного развития, они тесно связаны с жизнью абхазского народа. В зависимости от своих социально-экономических условий развития, абхазцы исторически вырабатывали определеннее вид физических упражнений и игр, которые вместе с другими видами народного творчества составляют черт культурной и бытовой специфики абхазского народа», – из книги «Абхазские народные игры». Автор Отар Вахания 1959 г.