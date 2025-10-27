 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА»

Новости Понедельник, 27 октября 2025 16:26
В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА»

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии на Республиканском стадионе впервые прошел чемпионат по национальной игре «Аимцакьачара». Между собой соревновались команды «Члоу», «Кутол», «Апсар» (г. Новый Афон) и Сухумской СШ №1. Юнкерское первенство (до 18 лет) собрало команды из Сухума, сел Дурипша (Гудаутский район) и Члоу (Очамчырский район). Об этом «Абхазия-Информ» сообщил журналист, директор Абхазского радио АГТРК, президент федерации национальных игр Адгур Гунба.

По его словам, это важное историческое событие, поскольку речь идет о древней игре абхазов, которая набирает популярность среди юношей и влияет на их спортивное настроение. Это популяризация национальных спортивных игр.

Впервые соревнования по «Аимцакьачара» в Сухуме провели 4 сентября 2024 года. Тогда участвовали юноши из Кутола, Члоу, Пакуашьа, Дурипшьа и Ачандары, участвовала также команда из представителей абхазской диаспор из Турции.

Турнир был организован при содействии всемирного Абхазо-абазинского (Абаза) конгресса, Госкомитета по делам молодежи и спорту, а также Управлением Администрации Сухума по вопросам молодежи и спорта.

Возрождение национальных игр и их популяризация среди молодежи один из актуальных совместных проектов Госкомитета по спорту и общественной организации ВААК, который продолжается уже пятый год.

«У абхазцев, как и у других народов, все народное виды и физических упражнений и игр, как элемент народной культуры возникли на ранней ступени общественного развития, они тесно связаны с жизнью абхазского народа. В зависимости от своих социально-экономических условий развития, абхазцы исторически вырабатывали определеннее вид физических упражнений и игр, которые вместе с другими видами народного творчества составляют черт культурной и бытовой специфики абхазского народа», – из книги «Абхазские народные игры». Автор  Отар Вахания 1959 г.

