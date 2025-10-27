 

УКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АГЕНТСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Понедельник, 27 октября 2025 16:45


УКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АГЕНТСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о реорганизации Агентства правительственной связи Республики Абхазия. Указом главы государства, в целях приведения нормативных правовых актов президента Республики Абхазия в соответствие с Законом Республики Абхазия «О связи»:

Реорганизовать Агентство правительственной связи Республики Абхазия реорганизовано в центральный орган государственного управления в структуре Кабинета Министров Республики Абхазия.

Агентству правительственной связи Республики Абхазия установлено продолжить осуществлять свои функции до завершения организационно-штатных мероприятий.  

Необходимо внести изменение в структуру Кабинета Министров Республики Абхазия, утвержденную Указом президента Республики Абхазия от 18 апреля 2025 года дополнив раздел IV структуры пунктом 10 следующего содержания: «10) Агентство правительственной связи Республики Абхазия».

Кабинету Министров Республики Абхазия необходимо обеспечить установление полномочий Агентства правительственной связи Республики Абхазия.

С момента утверждения Кабинетом Министров Республики Абхазия Положения об Агентстве правительственной связи Республики Абхазия будет признан утратившим силу Указ президента Республики Абхазия «Об утверждении Положения «Об Агентстве правительственной связи Республики Абхазия» и штатного расписания Агентства правительственной связи» от 18 ноября 1999 года.

