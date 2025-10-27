 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Новости Понедельник, 27 октября 2025 16:48
Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Аҧсны Ахада Бадра Гәынба Аҧсны жәлар Аҧсуа бызшәа амш рыдиныҳәалеит. Адныҳәаларҿы иазгәаҭоуп:

«Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!

Иахьа ҳара иазгәаҳҭоит ҳажәлар рзы лымкаала аҵак ҷыда змоу аныҳәа-Аҧсуа бызшәа амш. Шықәсык ахь мышкы абызшәа иамшны ишрылаҳәоугьы, ҳмилаҭ рзы амшқәа зегь ҳхатәы бызшәа иазкызароуп. Уи ҳмалқәа зегь ирмалуп, уи ҳаиқәырхагоуп, ҳгәадуроуп.

Аҧсуа бызшәа ижәытәӡатәиу абызшәақәа ирхыҧхьаӡалоуп, уи аиқәырхара уалҧшьоуп ҳара ҳзы, уи иаанаго хмилаҭ аиқәырхара ауп.

Аҳәынҭқарра анапхгара ирылшо зегь ҟарҵоит аҧсуа бызшәа адгылара аҭаразы. Абжьаратә школқәа рҿы аҧсуа бызшәа арҵаҩцәа руалафахәы иацҵоуп. Ас еиҧш иҟоу аусхкқәа ирыцҵахоит. Аусбарҭақәа рҿы аиҧыларақәеи, аизарақәеи ҳәынҭқарратә бызшәала иахьымҩаҧырго ахыҧхьаӡара есааира иацлоит. Ахшыҩзышьҭра аҭоуп изызҳауа аҿар агәцаракра роурц азы ҳаамҭазтәи атехналогиақәа аҧсуа бызшәа рыларҵәара.

Шәааи еиқәҳархап ҳбызшәа ҧшӡа, ҳцәажәалап аҧсышәала, идҳарҵап ҳҳәыҷқәа, ирылаҳааӡап уи агәыбылра.

Ҩнаҭацыҧхьаӡа иҩныҩлааит наунагӡа аҧсуа бызшәа, наунагӡа иҟазааит аҧсуа жәлар, иҟазааит Аҧсуа ҳәынҭқарра!»

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил соотечественников с Днем абхазского языка.

«Сегодня мы отмечаем День абхазского языка – один из самых значимых праздников для нашего народа. Абхазский язык – это бесценное наследие, один из древнейших языков, в котором отразилась история, культура и духовная сила нашего народа.

Сохранение родного языка – это не просто культурная задача, это вопрос существования нации. Исчезает язык – исчезает народ. Поэтому забота о нашем языке, его развитие и передача будущим поколениям – священный долг каждого из нас», – отмечено в поздравлении.

Президент особо подчеркнул, что государство предпринимает последовательные шаги для поддержки преподавания и изучения абхазского языка, укрепления позиций языка в образовании, науке, средствах массовой информации, в повседневной жизни.

«Давайте вместе беречь наш родной язык, говорить на нём, учить ему наших детей, передавать им любовь к слову, уважение к предкам и чувство гордости за свою культуру.

Пусть абхазский язык звучит в каждом доме, в каждой школе, в каждой семье нашей страны!» – пожелал глава государства.

