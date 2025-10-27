ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛИДЕРЫ ТУРНИРА «КУБКА ПОБЕДЫ»
Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается XIII Международный турнир по мини-футболу среди команд инвалидов-ампутантов «Кубок Победы». В соревнованиях участвуют пять команд: «Динамо» (Республика Алтай, Барнаул), «Монолит» (Казань), «Кузбасс» (Кемерово), «Ламан Аз» (Грозный) и абхазская команда «Апсны».
По словам главного судьи турнира Геннадия Гучмазова, на данный момент турнирную таблицу возглавляет команда из Барнаула. Второе место занимает «Апсны», а третью строчку удерживают спортсмены из Грозного.
«Игры проходят хорошо, погода позволяет. Матчи проходят весело», – отметил судья.
Турнир продлится до 28 октября.
Последнее от Super User
- ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «АПСНЫ» СЫГРАЛИ ДОМАШНЮЮ СЕРИЮ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
- ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ САИДЫ ГУНБА
- В СУХУМЕ ПРОХОДИТ КУБОК АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
- БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
- УКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АГЕНТСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ