ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛИДЕРЫ ТУРНИРА «КУБКА ПОБЕДЫ»

Новости Понедельник, 27 октября 2025 16:58
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛИДЕРЫ ТУРНИРА «КУБКА ПОБЕДЫ»

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается XIII Международный турнир по мини-футболу среди команд инвалидов-ампутантов «Кубок Победы». В соревнованиях участвуют пять команд: «Динамо» (Республика Алтай, Барнаул), «Монолит» (Казань), «Кузбасс» (Кемерово), «Ламан Аз» (Грозный) и абхазская команда «Апсны».

По словам главного судьи турнира Геннадия Гучмазова, на данный момент турнирную таблицу возглавляет команда из Барнаула. Второе место занимает «Апсны», а третью строчку удерживают спортсмены из Грозного.

«Игры проходят хорошо, погода позволяет. Матчи проходят весело», – отметил судья.

Турнир продлится до 28 октября.

