В СУХУМЕ ПРОХОДИТ КУБОК АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Сухуме стартовал Кубок Абхазии по пауэрлифтингу. В соревнованиях принимают участие 16 спортсменов из Абхазии и России, среди них - две представительницы женского дивизиона. Участники будут соревноваться в троеборье, жиме лежа и народном жиме.

В церемонии открытия приняли участие начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Жанна Зантария и президент Федерации силовых видов спорта Абхазии Максим Быков.

«Мы рады видеть, что пауэрлифтинг продолжает развиваться в нашей республике, привлекая как начинающих спортсменов, так и профессионалов. По итогам соревнований будет сформирована сборная Абхазии, которой предстоит представлять нашу республику на международных стартах», – отметила Жанна Зантария.

По итогам выступлений победители и призеры будут награждены дипломами и медалями Кубка Абхазии.