В СУХУМЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ КАШТАНА

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) анонсирует проведение IV Ежегодного дня каштана, который состоится 15 ноября 2025 года на культурно-деловой платформе «Гума» в городе Сухум.

Мероприятие будет направлено на привлечение внимания к сохранению каштановых лесов – одной из ключевых экосистем Абхазии, имеющей важное природное, экономическое и культурное значение.

Программа Дня каштана будет включать этнографическую выставку и показ документального фильма о роли каштана в жизни абхазского народа. Все материалы были подготовлены ФАО в сотрудничестве с абхазским учёным, краеведом и просветителем Таиссией Алания. Экспозиция и кинопоказ будут посвящены ее памяти и вкладу в сохранение культурного наследия, связанного с каштаном.

Особое внимание будет уделено кулинарному мастер-шоу, которое проведёт шеф-повар Шамиль Кылыч. В ходе демонстрации будут представлены авторские блюда из каштана в современном исполнении, а гости мероприятия смогут принять участие в дегустации.

В рамках этого события также будет организована мини-ярмарка, где участники проекта ФАО представят мёд и продукты пчеловодства.

Расписание мероприятия:

12:00 – открытие, начало выставки и ярмарки.

13:00 – улинарный мастер-класс от Шамиля Кылыча.

15:00 – завершение мероприятия.

Вход свободный.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости

женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).