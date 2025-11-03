УСПЕХ ПЕВЦОВ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. На сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной состоялись отборочные туры V Международного фестиваля «Большая сцена». По их результатам певец Беслан Сымсым занял первое место и получил диплом победителя.

Гранд-финал фестиваля запланирован на 9 апреля 2026 года в Государственном Кремлевском Дворце.

***

Абхазская певица Софья Сакания, удостоена первой премии на международном конкурсе оперных певцов в Палермо (Италия), где она выступила на сцене театра «Массимо».