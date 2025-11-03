ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ ОП РОССИИ «СООБЩЕСТВО»

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Секретарь Общественной палаты Гульнара Кичба, замсекретаря Изольда Хагба, председатели профильных комиссий Даур Агрба, Даут Агрба, Астамыр Ахба приняли участие в Итоговом форуме Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество» и торжественных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня создания Общественной палаты РФ.

В рамках форума Гульнара Кичба выступила с докладом на тему «Власть и общество: успешные стратегии взаимодействия», в котором озвучила важность сотрудничества между государственными структурами и гражданским обществом. Ее выступление вызвало интерес и активное обсуждение среди участников мероприятия.

В рамках программы форума состоялась встреча с секретарем Общественной палаты РФ Лидией Михеевой и ее заместителем Александром Школьником, что стало важным этапом в укреплении связей между Общественными палатами двух стран.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и совместных инициатив, открывающих новые горизонты для взаимодействия и обмена опытом.

Присутствие абхазской делегации на столь значимом событии свидетельствует о высоком уровне доверия и партнерских отношений, сложившихся между Абхазией и Россией. Форум также стал площадкой для неформального общения и налаживания новых контактов, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в различных сферах.

Участие в форуме «Сообщество» позволило делегации Общественной палаты ознакомиться с передовыми практиками и инновационными подходами в работе с гражданским обществом.

Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Абхазии.