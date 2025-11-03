 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЕДУТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО В ГОРАХ РАБСТАНА АГРБА

Новости Понедельник, 03 ноября 2025 12:56
Оцените материал
(0 голосов)
ВЕДУТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО В ГОРАХ РАБСТАНА АГРБА

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. В Гагрском районе третьи сутки сотрудники районного отделения МЧС, родственники и соседи ведут поиски пропавшего в горах 54-летнего Агрба Рабстана Георгиевича. По словам близких, мужчина не новичок в горах и часто охотился, однако он пропал во время спуска с горы Мамзыщьха.

Поиски пропавшего ведутся в районе урочища Бамба-яшта. Сегодня поисковые мероприятия продолжаются с участием кинологов.

Поисковая операция находится на контроле прокуратуры Гагрского района.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 03 ноября 2025 13:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ ОП РОССИИ «СООБЩЕСТВО»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.