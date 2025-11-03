ВЕДУТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО В ГОРАХ РАБСТАНА АГРБА

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. В Гагрском районе третьи сутки сотрудники районного отделения МЧС, родственники и соседи ведут поиски пропавшего в горах 54-летнего Агрба Рабстана Георгиевича. По словам близких, мужчина не новичок в горах и часто охотился, однако он пропал во время спуска с горы Мамзыщьха.